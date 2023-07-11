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В 40 км от Рейкьявика начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль

В 40 км от Рейкьявика начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль
Извержение Фаградальсфьядль
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Исландии начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль, расположенный в 40 км от столицы Рейкьявика, передают европейские СМИ.

По информации агентства EFE, извержение вулкана пока не повлияло на авиасообщение.

Согласно данным Sky News, метеорологическое управление Исландии заявило, что "извержение небольшое, и в настоящее время нет выброса пепла в атмосферу". Власти призывают местных жителей не ходить к месту происшествия, поскольку там могут накапливаться вулканические газы.

Вулкан начал извергать лаву поздно вечером 10 июля.

Фаградальсфьядль извергается третий раз подряд за последние три года. Ранее это происходило уже в августе 2022 года и в сентябре 2021 года.

Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.

Исландия Рейкьявик
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