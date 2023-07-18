Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 4,5 км над уровнем моря зарегистрирован во вторник утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

"Шлейф протянулся на расстояние более 5 километров в восточном направлении от вулкана. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запах сероводорода в городе не ощущался, угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в семи километрах от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Северо-Курильск Сахалин Эбеко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по одной полосе

Движение по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по одной полосе

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о налоге на сверхприбыль. Обобщение

Основатель "Домашних денег" Бернштам заочно получил срок за 76 эпизодов мошенничества

Рядом с поврежденной частью Крымского моста построят временный мост

Рядом с поврежденной частью Крымского моста построят временный мост

Что произошло за день: понедельник, 17 июля

Хуснуллин заявил о планах начать восстанавливать движение по Крымскому мосту в ночь на вторник

Путин поручил Минобороны подготовить ответ на атаку на Крымский мост

В Курске произошла вспышка кори

В Курске произошла вспышка кори

Минфин отказался выводить энергокомпании с госдолей от 20% из-под windfall tax

Путин назвал терактом атаку на Крымский мост

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });