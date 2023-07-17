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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Аналитики Уолл-стрит ухудшили прогноз роста ВВП Китая в 2023 году

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Аналитики нескольких американских инвестиционных банков ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2023 году.

Опубликованные в понедельник данные указали на более медленное повышение ВВП страны во втором квартале, чем ожидалось, отмечает MarketWatch.

JPMorgan ухудшил оценку подъема по итогам 2023 года до 5% с ожидавшихся ранее 5,5%. К числу негативных факторов эксперты банка отнесли вероятность дефляции, падение на рынке жилья и сохранение рекордно высокого уровня безработицы среди молодежи.

Аналитики Citi также понизили прогноз увеличения ВВП до 5% в этом году, даже несмотря на ожидания "более реалистичной политической поддержки" экономики в ближайшие месяцы. Достичь показателя роста в 5% "без политической поддержки может оказаться сложной задачей на фоне угасания первоначального импульса к восстановлению экономики" после отмены антиковидных ограничений, говорится в сообщении банка.

По мнению экспертов, слабый мировой спрос на товары может оказать давление на экспорт, а проблемы на рынке недвижимости, похоже, обостряются. Кроме того, они отмечают слабость розничной торговли.

Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогноз подъема китайской экономики в 2023 году до 5% по сравнению с прежним прогнозом в 5,7%.

Как сообщило 17 июля Государственное статистическое управление, ВВП КНР во втором квартале увеличился на 6,3% в годовом выражении после повышения на 4,5% в январе-марте. Подъем в значительной мере был обусловлен низкой базой сравнения, поскольку в апреле-июне прошлого года в ряде крупных городов страны, включая Шанхай, действовали жесткие антиковидные ограничения.

Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, а респонденты The Wall Street Journal в среднем предполагали подъем на 6,9%.

При этом повышение китайского ВВП во втором квартале относительно предыдущих трех месяцев составило всего 0,8%. В первом квартале этот показатель увеличился гораздо сильнее - на 2,2%.

JPMorgan Citi Morgan Stanley Китай США
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