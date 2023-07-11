"КазМунайГаз" и "ЛУКОЙЛ" закроют проект Женис на Каспии после неуспешного бурения

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "КазМунайГаз" (КМГ) и "ЛУКОЙЛ" закроют проект Женис после бурения "сухой" скважины на морском блоке в казахстанском секторе Каспия.

"Проект закрываем, контрактную территорию возвращаем государству", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КМГ.

"К сожалению, бурение поисково-разведочной скважины на структуре Женис подтвердило отсутствие заполнения ловушки углеводородами. Геологический риск реализовался", - говорилось ранее в сообщении КМГ, которая отмечала, что вероятность успеха на момент оценки и начала реализации проекта составляла 20%.

"Для проведения геологоразведочных работ и уточнения перспективности участка были привлечены инвестиции партнера (в лице компании "ЛУКОЙЛ") по механизмам кэрри-финансирования. Кэрри-финансирование подразумевает 100% инвестиций со стороны партнера-участника проекта на этапе геологоразведки и компенсации этих расходов уже на этапе будущей добычи. В случае неуспешности этапа геологоразведки данные расходы не возмещаются", - проинформировали в КМГ.

При этом в казахстанской компании отметили, что в результате геологического бурения была получена дополнительная информация о строении недр, необходимая для других проектов КМГ.

Структура Женис находится на одноименном участке, который расположен в южной части казахстанского сектора Каспийского моря. Глубина воды в районе бурения - около 98 м. Ближайшее расстояние до берега – 50 км.

Оператор проекта ТОО "Женис Оперейтинг" – совместное предприятие "КазМунайГаза" (50%) и "ЛУКОЙЛа" (50%). Контракт на разведку и добычу углеводородов подписан 1 апреля 2019 года. Минимальными обязательствами является бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных работ 3D, на что планируется направить около $60 млн. Второй этап работ оценивается в $210 млн.