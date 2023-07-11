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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Топ-менеджеры продали акции GameStop примерно на $3 млн

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Главный операционный директор американской GameStop Нир Патель продал акции компании на $2,76 млн. На это указывают данные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Патель реализовал 6 и 10 июля на открытом рынке в общей сложности более 122 тыс. бумаг. В рамках первой транзакции цена составила $23,267 за штуку, второй – $22,4449 за штуку. По их итогам доля Пателя сократилась примерно до 1,005 млн акций (0,3% от общего числа акций в обращении). Бумаги продавались для уплаты налогов.

Главный финансовый директор GameStop Диана Саадех-Джаджех 6 июля в тех же целях продала около 10,5 тыс. акций компании по цене $23,267 за штуку. Таким образом, поступления от реализации составили порядка $244 тыс.

GameStop владеет сетью магазинов видеоигр и игровой электроники. Ее бумаги дорожают на 2,3% на торгах во вторник.

GameStop
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