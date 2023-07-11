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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

НАТО максимально усилил оборону со времен холодной войны

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о самом мощном усилении оборонных возможностей альянса со времен холодной войны.

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"Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны для того, чтобы бороться с двумя главными угрозами - Россией и терроризмом", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе после первого дня заседаний саммита НАТО.

По его словам, "в соответствии с новыми планами 300 тысяч военных будут находиться в высокой степени готовности".

Ранее в среду Столтенберг заявил, что союзники по НАТО договорились упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс. "Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требования для Плана действий по членству в альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс", - сказал он.

"Мы пригласим Украину присоединиться к НАТО, когда союзники придут к выводу, что все условия соблюдены", - добавил генсек альянса.

Йенс Столтенберг НАТО
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