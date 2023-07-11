Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу

В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО договорились упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс, заявил во вторник генсек организации Йенс Столтенберг.

В миреБайден выступил за упрощение процесса вступления Украины в НАТОЧитать подробнее

"Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требования для Плана действий по членству в альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Мы пригласим Украину присоединиться к НАТО, когда союзники придут к выводу, что все условия соблюдены", - добавил он.

По словам Столтенберга, на саммите НАТО также согласовали учреждение Совета Украина-НАТО, а также многолетнюю программу поддержки, цель которой - приведение ВС Украины к натовским стандартам.

Накануне генсек заявлял, что НАТО рассматривает возможность освобождения Украины от реализации Плана действий по членству в альянсе.

В Вильнюсе 11-12 июля проходит саммит НАТО.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НАТО максимально усилил оборону со времен холодной войны

Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

Переизбранный Мирзиеев уволил 20 руководителей администраций, компаний и ведомств Узбекистана

У берегов Литвы разместились три боевых корабля НАТО

У берегов Литвы разместились три боевых корабля НАТО

Байден выступил за упрощение процесса вступления Украины в НАТО

В 40 км от Рейкьявика начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль

В 40 км от Рейкьявика начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль

В Израиле противники юридической реформы блокировали подъезды к крупным городам

В НАТО пообещали "мощное и позитивное" послание Киеву о перспективах вступления в альянс

В НАТО пообещали "мощное и позитивное" послание Киеву о перспективах вступления в альянс

В Литве собрались закупить танки для создания дивизии

Brent подорожала до $78,1 за баррель

Brent подорожала до $78,1 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });