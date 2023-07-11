В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО договорились упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс, заявил во вторник генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требования для Плана действий по членству в альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Мы пригласим Украину присоединиться к НАТО, когда союзники придут к выводу, что все условия соблюдены", - добавил он.

По словам Столтенберга, на саммите НАТО также согласовали учреждение Совета Украина-НАТО, а также многолетнюю программу поддержки, цель которой - приведение ВС Украины к натовским стандартам.

Накануне генсек заявлял, что НАТО рассматривает возможность освобождения Украины от реализации Плана действий по членству в альянсе.

В Вильнюсе 11-12 июля проходит саммит НАТО.