Конфликт на Украине будет длиться, пока Запад не откажется от идеи поражения России, заявил Лавров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и нанесения России стратегического поражения, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост - оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение", - сказал он в интервью индонезийской газете "Компас".

По словам министра, "пока нет признаков изменения такой позиции".

"Показательно и игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран", - заявил Лавров.