Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Конфликт на Украине будет длиться, пока Запад не откажется от идеи поражения России, заявил Лавров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и нанесения России стратегического поражения, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост - оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение", - сказал он в интервью индонезийской газете "Компас".

По словам министра, "пока нет признаков изменения такой позиции".

"Показательно и игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран", - заявил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров Запад Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 11 июля

Коалиция из 11 стран начнет в августе тренировать украинцев пилотированию F-16

Коалиция из 11 стран начнет в августе тренировать украинцев пилотированию F-16

В НАТО заявили, что не ищут конфронтации с РФ и стремятся сохранить каналы связи

Блок НАТО максимально усилил оборону со времен холодной войны

В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу

В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу

Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

Переизбранный Мирзиеев уволил 20 руководителей администраций, компаний и ведомств Узбекистана

У берегов Литвы разместились три боевых корабля НАТО

У берегов Литвы разместились три боевых корабля НАТО

Байден выступил за упрощение процесса вступления Украины в НАТО

В 40 км от Рейкьявика начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль

В 40 км от Рейкьявика начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });