Что случилось этой ночью: среда, 12 июля

Запуск северокорейской ракеты, Британия объявит о новом пакете военной помощи Украине, Китай выступил против продвижения НАТО в АТР

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Ракета пролетела тысячу километров и упала в 250 километрах от японского острова Хоккайдо.

- Великобритания намерена объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины, а также 50 млн фунтов стерлингов на ремонт техники и создание нового реабилитационного центра для военнослужащих.

- Конфликт на Украине будет длиться, пока Запад не откажется от идеи поражения России, заявил Сергей Лавров. По словам главы МИД РФ, "пока нет признаков изменения такой позиции".

- Китай выступил решительно против продвижения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион. "Амбиции альянса по расширению и его гегемонистские заговоры очевидны", это вызывает у Пекина глубокую озабоченность, говорится в заявлении китайского постпредства при ЕС.

- Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва оставляет за собой право расследовать подрыв "Северных потоков". Он отметил, что власти европейских государств "показательно бездействуют", пытаясь "затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления".

- Андрей Рублев уступил Новаку Джоковичу в 1/4 финала теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне.