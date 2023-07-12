В НАТО отметили необходимость реализации новых оборонных планов до конца года

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министры обороны стран НАТО в ходе встречи в Вильнюсе договорились, что утвержденные альянсом новые планы региональной обороны должны быть реализованы до конца года, сообщает оборонное ведомство Литвы.

"Министры договорились работать совместно, чтобы оборонные планы были реализованы до конца года", - говорится в пресс-релизе министерства.

Во вторник в ходе саммита НАТО в Вильнюсе на заседании министров обороны обсуждалась реализация решений, принятых лидерами стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил накануне о самом мощном усилении оборонных возможностей альянса со времен холодной войны.

"Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны для того, чтобы бороться с двумя главными угрозами - Россией и терроризмом", - сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе после первого дня заседаний саммита НАТО.

По его словам, "в соответствии с новыми планами 300 тыс. войск будут находиться в высокой степени готовности".

Для усиления сдерживания и обороны, продолжил генсек, был согласован совместный план оборонного производства "для того, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить уровень инвестиций".

Он также сообщил, что в Вильнюсе главы государств и правительств стран НАТО "приняли обязательство инвестировать не менее 2% ВВП в год на цели обороны".