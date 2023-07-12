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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Владелец магазинов IKEA приобрел активы в солнечной энергетике в Италии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Инвестиционная "дочка" Ingka Group, владельца и оператора большинства магазинов IKEA по всему миру, приобрела 49% портфеля проектов в сфере солнечной энергетики в Италии у Avapa Energy.

В портфель входят проекты в Апулии, Венето, Молизе, Сардинии и Сицилии, которые после их запуска в строй смогут генерировать электроэнергию в общем объеме порядка 780 ГВт/ч в год, что эквивалентно годовому потреблению примерно 250 тыс. европейских домохозяйств.

"С помощью собственных солнечных электростанций мы хотим использовать возобновляемую энергию в производственно-сбытовой цепочке IKEA и не только", - отметил управляющий директор Ingka Investments Питер ван дер Пул, слова которого приводит MarketWatch.

Ingka Investments инвестировала более 3,5 млрд евро в проекты в сфере ветровой и солнечной энергетики в рамках инициативы по 100%-му переходу на возобновляемые источники энергии, требующей общих вложений в 6,5 млрд евро.

В результате инвестиций компания будет владеть 594 ветряными турбинами и 22 солнечными электростанциями в 18 странах мира, а также более чем 1 млн солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA.

В совокупности это обеспечит генерацию электроэнергии в объеме 4 ТВт/ч, что превосходит годовое потребление 1 млн европейских домохозяйств.

IKEA Ingka Group Италия
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