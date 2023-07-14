TotalEnergies построит две ВЭС в Германии мощностью 3ГВт к 2030 году

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies по итогам аукциона получила от Федерального сетевого агентства Германии две концессии на строительство морских ветряных электростанций общей мощностью 3ГВт, сообщила пресс-служба Total.

Ввод ВЭС в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

Участок №-12.1 расположен в Северном море, в 170 км от побережья, и занимает площадь около 200 квадратных километров. Концессия O-2.2 площадью около 100 квадратных километров находится в Балтийском море в 40 км от побережья. Ветряные электростанции мощностью 2 ГВт и 1 ГВт будут вырабатывать объем электроэнергии, эквивалентный потреблению более 3 млн домохозяйств.

Концессии будут действовать в течение 25 лет с возможностью продления до 35 лет. TotalEnergies планирует продавать электричество, произведенное на этих объектах, непосредственно на рынке электроэнергии или путем заключения соглашений о покупке электроэнергии с конечными покупателями, что позволит им сократить свой углеродный след.

Кроме того, компания будет выплачивать ежегодный взнос операторам систем передачи электроэнергии, отвечающим за подключение объектов, в течение 20 лет с момента их ввода в эксплуатацию.

TotalEnergies уже разрабатывает проекты морской ветроэнергетики общей мощностью более 13 ГВт. Они расположены в Великобритании (Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, ScotWind), Южной Корее (Bada), Тайване (Yunlin), Франции (Eolmed) и США (New York Bight, North Carolina). К 2030 году TotalEnergies планирует войти в пятерку крупнейших в мире производителей электроэнергии из возобновляемых источников.