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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

G7 обещает развивать оборонную промышленность Украины и делиться с ней разведданными

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Страны G7 заявили о намерении содействовать в развитии оборонной промышленности Украины, обучать ее военнослужащих и обмениваться разведывательной информацией, говорится в совместном заявлении "семерки".

"Каждый из нас будет (...) предоставлять Украине поддержку по дальнейшему развитию ее оборонно-промышленной базы, а также будет подготавливать и обучать украинские силы и обмениваться разведданными", - говорится в документе.

Помимо этого, государства G7 заявили, что берут на себя обязательство помогать Киеву в обеспечении кибербезопасности, в том числе принимать меры в ответ на гибридные угрозы.

В совместном заявлении отмечается, что другие страны, желающие внести вклад в усилия по поддержке Украины, могут в любое время присоединиться к этой декларации.

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