Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Норвегия решила присоединиться к инициативе G7 по помощи Украине

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Норвегия решила стать участницей инициативы G7 по оказанию помощи Украине, заявил в среду норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

"Норвегия присоединяется к декларации G7 об оказании помощи Украине", - приводятся его слова в заявлении норвежского правительства.

Ранее в среду страны G7 заявили о намерении содействовать развитию оборонной промышленности Украины, обучению ее военнослужащих и обмену разведывательной информацией. В совместном заявлении отмечалось, что другие страны, желающие внести вклад в усилия по поддержке Украины, могут в любое время присоединиться к этой декларации.

Также в среду глава Минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявил, что Осло направит Украине 1 тыс. миниатюрных беспилотников Black Hornet, которые солдаты могут использовать для разведки местности. Также Норвегия поставит Украине компоненты для зенитных ракетных комплексов NASAMS.

G7 Норвегия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов становиться глобальным альянсом

На судне, которое может быть связано с ЧП на "Северных потоках", нашли следы взрывчатки

Страны G7 договорились разморозить активы РФ только после возмещения ущерба Украине

Страны G7 договорились разморозить активы РФ только после возмещения ущерба Украине

G7 обещает развивать оборонную промышленность Украины и делиться с ней разведданными

Страны G7 помогут Украине укрепить вооруженные силы

G7 возьмет на себя обязательство снабжать Украину современным вооружением

G7 возьмет на себя обязательство снабжать Украину современным вооружением

Эрдоган попросил Испанию содействовать процессу вступления Турции в ЕС

Эрдоган попросил Испанию содействовать процессу вступления Турции в ЕС

Ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые с ноября

Ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые с ноября

Великобритания отправит Украине еще 70 боевых машин и боеприпасы для танков Challenger 2

Умершие знаменитости

Умер писатель Милан Кундера

Умер писатель Милан Кундера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });