Страны G7 договорились разморозить активы РФ только после возмещения ущерба Украине

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Лидеры стран "большой семерки" заявили, что согласятся разморозить активы РФ только после выплаты Москвой компенсации Украине.

"Мы вновь подтверждаем, что, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся недвижимыми до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", - говорится в заявлении, принятом в среду странами G7 в Вильнюсе.

Руководители государств "большой семерки" признали "необходимость создания международного механизма возмещения ущерба, убытков или вреда", причиненных Украине.

Они выразили готовность "изучить варианты разработки соответствующих механизмов".