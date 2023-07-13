Железнодорожное сообщение в Абхазии, прерванное из-за ливней, возобновится в четверг

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Движение пассажирских поездов из России до столицы Абхазии Сухума, прерванное в результате наводнения в Гагрском районе, будет восстановлено в четверг, сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".

"В среду вечером завершены работы по устранению последствий стихии на ж/д перегоне "Бзыбь-Гагра", продолжавшиеся в течение трёх дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг утром железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено.

"Пассажирские поезда смогут следовать до ж/д вокзала "Сухум", - говорится в сообщении АЖД.

Как сообщалось ранее в результате ливневых дождей а ночь с 8 на 9 июля паводком смыло свыше 200 метров железнодорожного полотна на перегоне "Бзыбь-Гагра". Днём ранее ремонтные бригады восстановили движение электропоездов "Ласточка" из Сочи в Гагру.