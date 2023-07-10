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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Две отрезанных водой от дороги группы туристов спасены сотрудниками МЧС Абхазии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС Абхазии спасли две группы туристов от последствий непогоды в Абхазии.

"Десять туристов и три местных жителя оказались отрезаны от дороги потоками воды у Ольгинских водопадов в Гулрыпшском районе. Их удалось вытащить по веревочной переправе и на спецтранспорте доставить в Сухум, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Спасатели эвакуировали еще 19 человек из летнего лагеря в курортном поселке Мюссера Гудаутского района.

МЧС также сообщает, что мать с ребенком, отдыхавших в селе Алахадзы Гагрского района, сильные потоки воды чуть не унесли в море. Их спасли очевидцы.

К вечеру воскресенья аварийными службами "Черноморэнерго" восстановлено, порядка 70% энергоснабжения г. Гагра и Гагрского района.

"Работы осложнены неблагоприятными погодными условиями и тёмным временем суток. Также в ряде мест затруднён доступ к объектам энергетической инфраструктуры всё ещё не сошедшей водой. Работы в этих местах связаны с высоким риском для жизни", - говорится в сообщении Абхазской энергетической компании.

В компании обещают, что бригады энергетиков, работающие в Гагрском районе, будут дополнительно усилены специалистами и техникой.

МЧС Гагра Сухум Абхазия
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