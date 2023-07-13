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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Белоруссия присоединилась к международным договорам в рамках ШОС

Белоруссия присоединилась к международным договорам в рамках ШОС
Фото: БелТА/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О присоединении Республики Беларусь к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества", документ опубликован на Национальном правовом портале республики.

Закон предусматривает присоединение Белоруссии, "в рамках процесса получения Республикой Беларусь статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества", к 22 соглашениям, конвенциям и договорам. В их числе - соглашение между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, соглашение о сотрудничестве и взаимодействии государств - членов ШОС по пограничным вопросам, ряд соглашений о борьбе с терроризмом и др.

Совету министров предписано принять меры, необходимые для оформления участия Белоруссии в международных договорах и иные меры по их реализации.

Ранее закон одобрили Палата представителей и Совет республики Национального собрания Белоруссии.

В начале июля в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем в ШОС, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.

Белоруссия ШОС
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