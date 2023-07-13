Байден отметил, что США работают над освобождением Гершковича

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон продолжает усилия по освобождению задержанного в РФ корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и других американцев, которых содержат под стражей за пределами США, заявил в четверг президент Джо Байден.

"Я серьезно настроен в отношении обмена пленными, я всерьез говорю о том, что мы намерены делать все, что можем, чтобы освободить американцев, которых незаконно содержат под стражей в России или где-либо еще. Этот процесс продолжается", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о процессе по освобождению Гершковича.

Ранее сообщалось, что с момента задержания журналиста WSJ в России прошло более 100 дней.

США неоднократно обвиняли Россию в том, что власти не предоставляли американским дипломатам доступ к Гершковичу.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Журналисту предъявили обвинение в шпионаже.

По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".