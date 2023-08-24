Госдеп вновь призвал РФ освободить Гершковича и Уилана

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - США обратились к России с призывом незамедлительно освободить корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.

"Претензии к Эвану Гершковичу безосновательны. Мы вновь призываем Россию незамедлительно освободить Эвана, а также другого американского гражданина Пола Уилана", - цитируют в четверг западные СМИ слова представителя государственного департамента после того, как стало известно о продлении срока ареста журналиста.

В WSJ выразили "глубокое разочарование" в связи с продлением ареста Гершковича.

Ранее в четверг Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Постановлением суда в отношении Гершковича продлен срок содержания под стражей на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 30 ноября 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.

По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.