Госдеп вновь призвал РФ освободить Гершковича и Уилана
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - США обратились к России с призывом незамедлительно освободить корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.
"Претензии к Эвану Гершковичу безосновательны. Мы вновь призываем Россию незамедлительно освободить Эвана, а также другого американского гражданина Пола Уилана", - цитируют в четверг западные СМИ слова представителя государственного департамента после того, как стало известно о продлении срока ареста журналиста.
В WSJ выразили "глубокое разочарование" в связи с продлением ареста Гершковича.
Ранее в четверг Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
"Постановлением суда в отношении Гершковича продлен срок содержания под стражей на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 30 ноября 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.
О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.
По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".
Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.
Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.