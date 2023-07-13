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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Shell рассматривает возможность продажи доли в глобальном ВИЭ-подразделении

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell рассматривает возможность продажи доли в глобальном подразделении в сфере возобновляемой энергетики сторонним инвесторам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компания работает с консультантами, изучая и другие шаги, в том числе, выделение этих операций в более независимую организацию.

Shell обращалась к ряду международных инвесторов, чтобы оценить их потенциальный интерес к покупке доли в подразделении, говорят источники. По их словам, обсуждение такой возможности носит предварительный характер.

Shell также может решить привлечь сторонних инвесторов и в другие направления бизнеса, в том числе, в сегмент downstream, отметил один из источников.

В ходе Дня инвестора в июне этого года компания заявила, что планирует направить $10-15 млрд в 2023-2025 гг. на поддержку разработки решений в низкоуглеродных сферах.

Акции Shell подешевели на 0,2% по итогам торгов в Лондоне в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла менее чем на 1%.

Shell
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