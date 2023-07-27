Shell во II квартале сократила чистую прибыль почти в шесть раз

Компания объявила buyback на $3 млрд

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Британо-голландская нефтегазовая компания Shell во втором квартале снизила чистую прибыль почти в шесть раз - до $3,134 млрд по сравнению с $18,04 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Прибыль без учета разовых факторов упала на 47% и составила $5,073 млрд. Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных Vara Research аналитиков, составлявшего $5,58 млрд.

Объем добычи углеводородов сократился до 2,731 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 2,898 млн б.н.э./с годом ранее и 2,902 млн б.н.э./с в первом квартале текущего года.

Shell объявила о повышении квартальных дивидендов на 15% - до $0,331 на акцию. Кроме того, компания планирует выкупить собственные акции на сумму $3 млрд до момента публикации отчетности за третий квартал.

Капиталовложения в апреле-июне составили $5,13 млрд. По итогам всего 2023 года компания ожидает данный показатель в диапазоне $23-26 млрд.

Котировки акций Shell снижаются на 1,9% в ходе торгов в Лондоне в четверг. За последние три месяца рыночная стоимость компании уменьшилась на 2,1%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 потерял 1,8%.