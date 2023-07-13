ЕК указала на важность сотрудничества ЕС с Японией ради экономической безопасности

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что для общей безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы важна экономическая безопасность, существенную роль в обеспечении которой призвано сыграть партнерство ЕС и Японии.

"Мы начинаем двусторонний диалог и по экономической безопасности. Как вы знаете, Япония является движущей силой в этой области. Мы, Европейский союз, только что разработали Стратегию экономической безопасности. Поэтому я считаю, что мы многое выиграем от совместной работы над этой темой", - сказала председатель ЕК в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита ЕС-Япония.

"Поэтому одна из наших целей, - продолжила фон дер Ляйен, - уменьшить чрезмерную зависимость от горстки поставщиков, многие из которых базируются в Китае, в отношении продуктов, жизненно важных для нашей экономики. Например, критически важного сырья".

Глава Еврокомиссии обозначила направления, на которых она видит продуктивные перспективы взаимодействия Брюсселя и Токио.

Во-первых, она указала на сотрудничество в области производства полупроводников. Соответствующий меморандум сторон, отметила фон дер Ляйен, "охватит аспекты очень важных исследований и, конечно же, необходимый аспект передового опыта".

Глава ЕК подчеркнула значение торговли, потоки которой по соглашению ЕС и Японии об экономическом партнерстве за четыре года, несмотря на пандемию COVID-19, выросли на 20%.

"Но мы также знаем, что можем сделать гораздо больше. Поэтому со стороны Европейского союза мы согласились снять оставшиеся ограничительные меры в отношении импорта, которые были связаны с аварией на Фукусиме. Мы приняли это решение на основе науки, на основе доказательств и на основе оценки Международного агентства по атомной энергии. И мы также договорились в течение этого года решить ряд других торговых вопросов, в частности о доступе нашей сельскохозяйственной продукции на рынок Японии", - сообщила фон дер Ляйен.

Следующий приоритет – "активизация сотрудничества в области цифровых технологий". Она упомянула проект "арктического подводного кабеля, обеспечивающего высокую пропускную способность и безопасное соединение между Европой и Японией".

"А теперь мы делаем еще один шаг вперед. Мы будем работать над 6G, будем работать над высокопроизводительными и квантовыми вычислениями, кибербезопасностью. (...) Самое главное, мы будем сотрудничать по искусственному интеллекту. У этого есть две стороны: конечно, с одной – мы хотим пожинать плоды, но с другой – мы также видим риски и хотим ими управлять", - сказала председатель Еврокомиссии.

Наконец, фон дер Ляйен отметила сотрудничество в области экологически чистых технологий и энергетического перехода. "И теперь мы объединяемся для развертывания возобновляемых источников энергии, в частности морского ветра и чистого водорода, в Европе и Японии. Параллельно мы вместе инвестируем в устойчивую инфраструктуру по всему миру", - подытожила глава ЕК.