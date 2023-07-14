Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Индия в пятницу предпримет попытку отправить межпланетную станцию к Луне

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует отправить свою автоматическую межпланетную станцию Chandrayaan-3 (Чандраян-3) к Луне в пятницу.

Запуск миссии Chandrayaan-3 планируется осуществить 14 июля 2023 года в 14:35 по Индийскому времени (в 12:05 мск) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота.

По плану организации, космический аппарат будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя LVM-3, после чего зонд начнет свой автономный полет к окололунной орбите.

Станция Chandrayaan-3 состоит из трех компонентов - посадочного модуля, модуля с двигательной установкой и лунохода, основная задача которых - демонстрация и испытание технологий, необходимых для проведения межпланетных миссий.

После выхода аппарата на окололунную орбиту, его посадочный модуль должен будет совершить мягкую посадку на поверхность Луны, затем ровер, оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, вследствие чего он разбился при столкновении с лунной поверхностью.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался работать на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия орбитального аппарата не предусмотрена.

Индия Chandrayaan-3
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕСПЧ отклонил очередное ходатайство Армении против Азербайджана

ЕСПЧ отклонил очередное ходатайство Армении против Азербайджана

Пентагон сообщил, что США уже поставили Украине кассетные боеприпасы

Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки

Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки

Франция в ближайшие семь лет потратит на оборону рекордные 413,3 млрд евро

Евродепутаты одобрили закон о поддержке производства боеприпасов в ЕС

Экоактивисты нарушили работу аэропортов Гамбурга и Дюссельдорфа

Экоактивисты нарушили работу аэропортов Гамбурга и Дюссельдорфа

В Индии из-за проливных дождей погибло больше 100 человек

В Индии из-за проливных дождей погибло больше 100 человек

Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску переговорного процесса по Украине

Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску переговорного процесса по Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });