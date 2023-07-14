Индия в пятницу предпримет попытку отправить межпланетную станцию к Луне

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует отправить свою автоматическую межпланетную станцию Chandrayaan-3 (Чандраян-3) к Луне в пятницу.

Запуск миссии Chandrayaan-3 планируется осуществить 14 июля 2023 года в 14:35 по Индийскому времени (в 12:05 мск) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота.

По плану организации, космический аппарат будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя LVM-3, после чего зонд начнет свой автономный полет к окололунной орбите.

Станция Chandrayaan-3 состоит из трех компонентов - посадочного модуля, модуля с двигательной установкой и лунохода, основная задача которых - демонстрация и испытание технологий, необходимых для проведения межпланетных миссий.

После выхода аппарата на окололунную орбиту, его посадочный модуль должен будет совершить мягкую посадку на поверхность Луны, затем ровер, оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, вследствие чего он разбился при столкновении с лунной поверхностью.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался работать на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия орбитального аппарата не предусмотрена.