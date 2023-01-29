Индийская межпланетная станция Chandrayaan-3 стартует к Луне в конце 2023 - начале 2024 г.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Индийская межпланетная станция Chandrayaan-3 (Чандраян-3), которая доставит на Луну посадочный модуль и луноход для исследования ее поверхности, будет запущена в конце 2023 - начале 2024 года, сообщил глава центра пилотируемых полетов Индийской организации космических исследований Р. Умамахесваран.

"Программа миссии Chandrayaan-3 уже практически завершена, возможно, мы увидим ее осуществление в конце этого года или в начале следующего года. Мы попытаемся (отправить на Луну - ИФ) посадочный модуль, чья миссия завершилась неудачей в прошлый раз", - сказал Умамахесваран в рамках своего выступления на Space Tech Summit.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, вследствие чего он разбился при столкновении с лунной поверхностью.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался работать на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 миссия нового орбитального аппарата не предусмотрена.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана с помощью ракеты-носителя среднего класса GSLV Mark III.