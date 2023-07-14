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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Эрдоган выразил надежду на продление "зерновой сделки"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что действие черноморской зерновой инициативы удастся продлить, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Мы надеемся, что черноморская зерновая сделка будет продлена", - сказал Эрдоган.

В РоссииПутин отметил, что ни один пункт интересов РФ в зерновой сделке не исполненЧитать подробнее

При этом он добавил, что Турция и Россия придерживаются общих позиций по вопросам, связанным с продлением инициативы.

Эрдоган вновь напомнил, что Анкара рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в августе.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля).

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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