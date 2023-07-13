Путин отметил, что ни один пункт интересов РФ в зерновой сделке не исполнен

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день ни одного пункта в рамках "зерновой сделки", связанного с российскими интересами, не выполнено.

"Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Это игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в четверг в Москве.

Он напомнил, что "среди условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, были пункты, договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это и логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, были и другие моменты".

Президент РФ заметил одновременно, что многие европейские страны, в которые в результате ушла значительная часть украинского зерна, "стали отказываться от украинских зерновых, они начали дискриминировать украинское зерно, не мы".

Тем не менее, добавил Путин, "мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку". "Ну хватит, в конце концов", - заключил он.

Возможные опции

Россия может приостановить свое участие в зерновой сделке и присоединиться только после исполнения данных ей обещаний, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, пусть исполнят это обещание. Мы сразу же присоединимся к этой сделке", - сказал Путин.

"Как одна из опций – не сначала продление, потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, потом наше участие", - заявил президент.

РФ подумает над продлением сделки

Путин заявил о намерении российского руководства подумать над вопросом о продлении зерновой сделки и отметил, что для этого есть еще несколько дней.

"Нам сейчас говорят, вы в очередной раз согласитесь, а мы все-таки исполним данные вам обещания. Мы подумаем. Еще несколько дней есть. Мы подумаем, как поступить", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого показал телеканал "Россия-24".

Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш искренне стремится к выполнению условий зерновой сделки.

"В этом у меня нет сомнений. Но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять данных обещаний", - сказал Путин.

Отвечая на уточняющий вопрос, сколько времени Россия готова ждать, если срок зерновой сделки истекает 17 июля, Путин сказал: "Столько, сколько потребуется для того, чтобы выполнить данные нам обязательства, данные нам обещания".

О подключении РСХБ к SWIFT

Касаясь подключения "Россельхозбанка" к SWIFT, Путин сказал, что "это одно из условий, там еще есть фрахт, там есть логистика, заходы в порты иностранных судов".

При этом Путин заявил, что пока не видел нового письма Гутерриша, которое было направлено президенту России, с предложениями по Черноморской зерновой инициативе.

"Но мы в контакте с сотрудниками ООН. Я повторяю, что они искренне стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается", - сказал глава государства.

Письмо Гутерриша

Ранее Гутерриш сказал, что рассчитывает на то, что направленные президенту России предложения по Черноморской зерновой инициативе помогут решить вопрос с ее продлением.

"Мы привержены усилиям по продлению Черноморской зерновой инициативы и по обеспечению успешного экспорта российского продовольствия и удобрений. Именно в связи с этим я направил президенту Путину письмо с рядом предложений, которые, я надеюсь, позволят нам изыскать положительный способ продвижения (в решении этих вопросов, - "ИФ")", - сказал Гутерриш на пресс-подходе с премьером Бельгии Александером де Кроо в Брюсселе.

Представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш 11 июля направил президенту РФ письмо с предложением по сохранению Черноморской зерновой инициативы.

"Генсек направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, нацеленное на согласование необходимого дальнейшего выполнения меморандума о взаимопонимании (между РФ и ООН - ИФ) и поддержание функционирования важной черноморской сделки", - сказал Дюжаррик накануне на брифинге.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. Нынешний срок действия Черноморской зерновой инициативы истекает 17 июля.

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.