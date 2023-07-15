На острове Пхукет в Таиланде открылось генконсульство России

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Генеральное консульство Российской Федерации на острове Пхукет открылось в субботу, в церемонии принял участие глава МИД России Сергей Лавров.

В своем выступлении Лавров отметил, что после возобновления авиасообщения наметилась "устойчивая тенденция к росту туристического потока из России в Таиланд".

Он выразил убежденность в том, что количество россиян, посещающих Таиланд, будет только расти.

"Сегодня с моим коллегой, министром иностранных дел Таиланда мы говорили о тех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы карты российской платежной системы "Мир" использовали здесь без каких-либо проблем. Это придаст дополнительный импульс увеличения туристического потока ", - сказал Лавров.

Глава МИД России назвал открытие генконсульства "очень важным, но не последним шагом по расширению дипломатического присутствия в странах Юго-Восточной Азии".

Он подчеркнул, что в планах РФ "открытие представительств в других дружественных нам государствах региона".

Лавров отметил, что Таиланд создает хорошие условия для проживающих в нем соотечественников.

"Мне приятно ощущать, что культура, наши традиции - песни, танцы - востребованы. И я очень рад, что Таиланд - это одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников. Но когда бывают, а они неизбежны, какие-то ситуации, когда приходится выручать людей из довольно непростого положения, то для этой цели это прекрасное здание населено квалифицированными людьми", - сказал он на встрече с соотечественниками в генконсульстве России в Пхукете.

Как добавил министр, "надеюсь, что мы сейчас с вами сможем обсудить те конкретные вопросы, которые будут уже нам полезны в организации работы по обеспечению нужд и интересов наших граждан, да и вообще, не только наших граждан - все тех, кто хочет обеспечивать и продвигать наши отношения с Таиландом".