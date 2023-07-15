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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Что произошло за день: суббота, 15 июля

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России завершился весенний призыв в армию. По данным Минобороны, в Вооруженные силы РФ призвано 147 тыс. человек.

- ФСБ сообщила о предотвращении покушений на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Накануне, по данным спецслужбы, в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки, готовившие их убийства.

- На острове Пхукет в Таиланде открылось генконсульство РФ. Как подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, в планах "открытие представительств в других дружественных нам государствах региона".

- "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в матче за Суперкубок России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, серия пенальти - 5:4.

- Чешская теннисистка Маркета Вондроушова выиграла Уимблдонский турнир. Она обыграла туниску Онс Жабер со счетом 6:4, 6:4.

- Криштиану Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Заработок нападающего саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии по футболу за 12 месяцев до 1 мая 2023 года по версии Forbes составило $136 млн ($46 млн из них он заработал непосредственно на поле, а $90 млн - за его пределами).

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