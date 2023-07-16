МИД Азербайджана выразил разочарование в связи с заявлением МИД РФ по Карабаху

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана считает, что Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации от 15 июля 2023 года, комментирующее трехстороннее заявление по Карабаху от 10 ноября 2020 года и мирный процесс между Баку и Ереваном, не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

"Сегодняшнее заявление МИД РФ не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и выступлениям президента РФ Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион", - подчеркивает МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана выразил разочарование в связи с заявлением МИД РФ.

МИД Азербайджана заявил, что считает "недопустимым", чтобы МИД РФ "интерпретировал и обусловливал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в контексте того факта, что премьер-министр Армении, державшей под оккупацией азербайджанские территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана".

Ведомство заявило, что сегодня "именно Азербайджан предпринимает действенные шаги для достижения прогресса в мирном процессе с Арменией".

МИД Азербайджана считает, что страна постоянно демонстрировала приверженность трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. "В тоже время Армения до сих пор не выполнила большую часть своих обязательств в рамках этого заявления, и российская сторона не обеспечила полное исполнение этого документа. Несмотря на неоднократные предупреждения Азербайджана о незаконной деятельности при использовании Лачинской дороги, в частности, перевозке военных грузов и мин из Армении в Азербайджан, ротации незаконных воинских формирований, незаконном ввозе на территорию граждан третьих стран, никаких шагов не было предпринято для предотвращения этих действий", - подчеркивает МИД.

По данным ведомства, с целью пресечь эти незаконные действия, Азербайджан в полном соответствии с международным правом учредил погранично-пропускной пункт "Лачин". "В связи с этим нет никаких оснований для попыток политизации вопроса создания этого ППП и претензий на якобы создание гуманитарной напряженности в регионе", - говорится в заявлении.

"Азербайджан заинтересован в мире в регионе и продолжит предпринимать усилия в этом направлении", - заявляет МИД страны.

Ранее сообщалось, что МИД РФ заявил о готовности Москвы в ближайшее время организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России для обсуждения проблемы карабахского урегулирования и согласования мирного договора.

В заявлении МИД РФ, распространенном в субботу, говорится, что в октябре 2022 г. и мае 2023 г. на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

"Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента", - отмечается в заявлении МИД РФ.

В нем говорится, что "в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности".

"Неотъемлемой частью данного соглашения должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы", - сказано в заявлении МИД РФ.

"Вызывает озабоченность то обстоятельство, что сегодня ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается по негативному сценарию. Углубляется гуманитарный кризис на данной территории. Местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения. Это может повлечь за собой самые драматические последствия для карабахских армян - простых жителей региона", - говорится в заявлении МИД РФ.

В нем содержится настоятельный призыв к азербайджанскому руководству "принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления беспрепятственного передвижения по нему граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, а также энергоснабжения региона".