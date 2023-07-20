Ереван назвал условие для признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ереван готов признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана, однако должны быть решены вопросы прав и безопасности проживающих там армян, заявил на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Армения привержена продолжению усилий по урегулированию отношений с Азербайджаном и открытию эры мира в регионе. Мы уверены, что стабильный мир в регионе возможен, если стороны проявят максимальную готовность решить основные причины конфликта. Ключевым является проблема прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха", - сказал министр.

Сославшись на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, он отметил, что Ереван "готов признать территорию Азербайджана в 86 600 кв. км, которая включает Нагорный Карабах, однако с тем пониманием, что проблема прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должна быть обсуждена в рамках международного механизма в формате диалога Степанакерт-Баку".

"Признание территориальной целостности Азербайджана не должно интерпретироваться как предоставление права на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе", - сказал Мирзоян.

По его словам, несмотря на утверждения Азербайджана, что Нагорный Карабах является его внутренним делом, гуманитарный кризис показывает, что без действенных международных механизмов ни один армянин не сможет существовать в Нагорном Карабахе.

"Хотя переговоры с Азербайджаном продолжаются, однако дальнейшее ухудшение ситуации в Нагорном Карабахе угрожает серьезным образом нарушить проходящие политические процессы. Все заинтересованные в стабильности и мире на Южном Кавказе партнеры должны предпринять четкие действия. Ситуация проста - с целью открытия Лачинского коридора применение давления на Азербайджан будет содействовать перспективам мира в регионе", - отметил Мирзоян.

Он заявил, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым часом, требуется немедленное внимание международного сообщества, международные организации должны направить миссии для оценки нужд, оказать пострадавшему населению гуманитарную помощь.

"Армения ожидает от Азербайджана открытия Лачинского коридора, обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств, грузов и людей, обеспечения гуманитарного доступа в Нагорный Карабах", - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении отметил, что речь уже не идет об угрозе кризиса: "мы говорим о продолжающейся гуманитарной катастрофе".

"Так продолжаться не может. Под угрозу поставлена жизнь 120 тысяч человек. Осада Нагорного Карабаха и блокада Лачинского коридора должны быть устранены, связанные и исходящие из конфликта Нагорного Карабаха вопросы должны быть достойным образом решены. Это проложит путь для прогресса в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и принесет долгожданный мир в регион", - заявил Мирзоян.

Министр также сказал, что Азербайджан отказывается вести переговоры с Арменией по вопросу создания демилитаризованной зоны и отвода войск в соответствии с картами Генштаба СССР.

"Важнейшим вопросом в переговорах с Азербайджаном является взаимное признание существующих межгосударственных границ. В соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года административные границы бывших советских республик Армении и Азербайджана признаны в качестве межгосударственных границ", - сказал Мирзоян.

По его словам, Армения выступает за то, чтобы иметь четкую границу, "чтобы избежать в будущем территориальных претензий и применения силы для материализации этих претензий".

"Мы предлагаем использовать для делимитации самые последние карты, которые существуют. Мы также предлагаем создать демилитаризованную зону, отвести войска на границы, очерченные в картах Генштаба СССР от 1975 года, и начать обсуждения по созданию демилитаризованной зоны или условий отвода войск", - сказал Мирзоян.

Он отметил, что "к сожалению, Азербайджан отказывается от вовлечения в переговоры по этому вопросу и направленные Арменией еще год назад письменные предложения даже не рассмотрены".