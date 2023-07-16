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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

ВМС Южной Кореи, США и Японии отработали действия на случай угрозы нападения КНДР

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Корабли ВМС Южной Кореи, США и Японии в воскресенье провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

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В учениях приняли участие три эсминца, снащенных американской корабельной многофункциональной противоракетной системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS John Finn и японский JS Maya.

По легенде учений корабли отрабатывали обнаружение и отслеживание цели, смоделированной с помощью компьютера, и обмена соответствующей информацией после пуска Северной Кореей баллистической ракеты, сообщает агентство.

Учения, как отметило агентство были связаны с необходимостью для трех стран "укреплять координацию в области безопасности на фоне продолжающегося в этом году бряцания Пхеньяном оружием, о чем свидетельствует запуск МБР "Хвасон-18" в прошлую среду".

"Ренхап" напоминает, что в минувший четверг Южная Корея и Соединенные Штаты также провели совместные военно-воздушные учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-52H "в качестве демонстрации силы в ответ на пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты".

КНДР Южная Корея США Японское море
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