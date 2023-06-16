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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Атомная подлодка ВМС США прибыла в южнокорейский порт для ответа на ракетные пуски КНДР

Атомная подлодка ВМС США прибыла в южнокорейский порт для ответа на ракетные пуски КНДР
Фото: Hum Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американская атомная подводная лодка Michigan с крылатыми ракетами "Томагавк" прибыла в пятницу в южнокорейский порт Пусан, сообщило министерство обороны Южной Кореи.

Как отмечает агентство "Ренхап", лодка прибыла на следующий день после пусков Северной Кореей двух баллистических ракет в сторону Восточного моря. По оценкам агентства, пуски стали демонстрацией протеста против военных учений с боевыми стрельбами США и Южной Кореи, которые завершились в четверг.

Одновременно прибытие американской субмарины является шагом по реализации так называемой "Вашингтонской декларации", подписанной президентами Южной Кореи и США Юн Сук Елем и Джо Байденом во время их саммита в Вашингтоне в апреле. Документ предусматривает "беспрецедентное расширение и усиление стратегии сдерживания" КНДР, в том числе периодические заходы американских атомных подлодок в южнокорейские порты.

"Ренхап" пишет, что, по данным министерства, во время визита лодки ВМС Южной Кореи и США планируют "провести совместные учения по специальным операциям, чтобы усилить их взаимодействие и возможности в области реагирования на растущие угрозы со стороны Северной Кореи".

ВМС США Джо Байден Республика Корея
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