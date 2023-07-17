Microsoft оставит Call of Duty на PlayStation после покупки Activision Blizzard

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. согласилась сохранить доступ к популярной видеоигре Call of Duty для владельцев приставок PlayStation японской Sony Corp. после покупки выпустившей игру Activision Blizzard. Об этом сообщил в Twitter глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер.

"Рады сообщить, что Microsoft и PlayStation подписали обязывающее соглашение, чтобы оставить Call of Duty на PlayStation после приобретения Activision Blizzard", - отметил Спенсер.

По данным The Verge, сделка рассчитана на десять лет и касается только Call of Duty.

На минувшей неделе окружной суд в Сан-Франциско отклонил требование Федеральной торговой комиссии (FTC) заблокировать объединение Microsoft и Activision.

FTC утверждала, что покупка Activision за $69 млрд даст Microsoft возможность ограничивать доступ пользователей к видеоиграм компании на устройствах помимо Xbox. Кроме того, регулятор считал, что сделка может привести к подъему цен на видеоигры, ухудшению их качества на альтернативных платформах, а также к полному отказу от предоставления доступа к видеоиграм пользователям других приставок.

Комиссия уведомила апелляционный суд о намерении опротестовать решение об отказе в блокировке слияния.

Сделка по приобретению Activision была анонсирована полтора года назад и должна закрыться к 18 июля. Против транзакции также выступает Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании, однако договоренности относительно Call of Duty могут смягчить его позицию, пишет MarketWatch.

В мае объединение Microsoft и Activision одобрила Европейская комиссия.