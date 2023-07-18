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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Berkshire сократила пакет акций Activision Blizzard на 70%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Инвестфирма американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократила размер пакета акций разработчика видеоигр Activision Blizzard на 70%.

Как говорится в документах, направленных Berkshire в Комиссию по ценным бумагам и биржам в понедельник, ей принадлежит 14,7 млн акций Activision. По данным на 31 марта пакет Berkshire составлял 49,4 млн бумаг.

Таким образом, Berkshire теперь владеет 1,9% разработчика видеоигр против 6% ранее.

Как отмечает MarketWatch, возможно, что инвестфирма продала вообще весь свой пакет акций Activision. Об этом нельзя сказать с полной уверенностью, поскольку после сокращения размера пакета до 5% и ниже компании уже не обязаны раскрывать информацию о своей доле, согласно американскому законодательству.

Акции Activision выросли на 9% на прошлой неделе после того, как суд постановил, что Microsoft Corp. может закрыть сделку по приобретению Activision.

Котировки акций Activision в ходе предварительных торгов во вторник снижаются на 0,2%. С начала текущего года они выросли почти на 22% (до $70,8 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq подскочил более чем на 36%.

Berkshire Hathaway Activision Blizzard
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