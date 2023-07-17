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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Польша не планировала отзывать посла из РФ из-за закрытия консульства в Смоленске

Польша не планировала отзывать посла из РФ из-за закрытия консульства в Смоленске
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Варшава не планирует отзывать посла из России, сообщил в понедельник в эфире радиостанции RMF FM глава международного отдела канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

"На данном этапе таких планов нет", - сказал он.

По словам Пшидача, "никогда не случалось так, чтобы лишь Польша отзывала бы своего посла, в то время как другие западноевропейские партнеры, такие как Германия или Франция, оставляют своих послов в Москве и пытаются вести диалог".

"Либо мы все присутствуем там как ЕС, либо коллективно отзываем послов", - подчеркнул он.

Вопрос ведущего был связан с возможным ответом Польши на решение о закрытии польского консульства в Смоленске.

"Принято распоряжение правительства о закрытии консульского агентства Республики Польша в Смоленске", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе правительства РФ. Оно принято в ответ на недружественные антироссийские действия Варшавы.

Польша РФ
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