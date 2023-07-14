Россия решила закрыть консульское агентство Польши в Смоленске

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске в ответ на недружественные антироссийские действия Варшавы.

"Принято распоряжение правительства о закрытии консульского агентства Республики Польша в Смоленске", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского кабмина.

Агентство было открыто на основании распоряжения правительства от 20 июня 2011 года в целях развития российско-польских отношений и расширения контактов между гражданами двух стран.

"В результате недружественных действий правительства Республики Польша, которые носят антироссийский характер, предприняты шаги, направленные на незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости на польской территории. Существенно сокращено дипломатическое присутствие России в Польше", - отметили в пресс-службе.

И добавили: "Утвержденное в качестве ответной меры распоряжение правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши - в России".

В распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается:

"1. Принять предложение МИД России о закрытии в г. Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области. 2. МИД России уведомить польскую сторону об отзыве согласия Российской Федерации на открытие агентства, указанного в п.1 настоящего распоряжения".