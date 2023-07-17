Американский эсминец USS Roosevelt зашел в порт столицы Финляндии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Roosevelt в понедельник зашел в порт финской столицы Хельсинки, сообщило посольство США в Финляндии.

По данным 6-го оперативного флота США, эсминец находится на боевом патрулировании в акватории Балтийского моря, взаимодействуя с боевыми кораблями НАТО.

USS Roosevelt наряду с эсминцами ВМС США USS Arleigh Burke, USS Bulkeley и USS Paul Ignatius, оснащенные системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), которые размещены на постоянной основе в Европе, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.