Эсминец противоракетной обороны ВМС США начал патрулирование вблизи Европы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, приписанный к передовой военно-морской базе Рота в Испании, начал патрулирование в зоне ответственности 6-го оперативного флота, сообщили в среду ВМС США.

О конкретном районе патрулирования не сообщается. По данным 6-го оперативного флота, эсминец вышел с базы Рота еще 16 ноября.

USS Arleigh Burke наряду с эсминцами ВМС США USS Paul Ignatius, USS Bulkeley и USS Roosevelt, оснащенными системой противоракетной обороны Aegis, которые размещены на постоянной основе в Европе, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.