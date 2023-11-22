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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Эсминец противоракетной обороны ВМС США начал патрулирование вблизи Европы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, приписанный к передовой военно-морской базе Рота в Испании, начал патрулирование в зоне ответственности 6-го оперативного флота, сообщили в среду ВМС США.

О конкретном районе патрулирования не сообщается. По данным 6-го оперативного флота, эсминец вышел с базы Рота еще 16 ноября.

USS Arleigh Burke наряду с эсминцами ВМС США USS Paul Ignatius, USS Bulkeley и USS Roosevelt, оснащенными системой противоракетной обороны Aegis, которые размещены на постоянной основе в Европе, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

ВМС США Arleigh Burke Испания Европа США
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