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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Великобритания поменяла формулировку обоснования санкций против ряда бизнес-деятелей РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Великобритания внесла уточнения в свой санкционный список, изменив формулировки обоснования для рестрикций в отношении ряда российских бизнес-деятелей.

Корректировки затронули, в частности, Аркадия Ротенберга, Виктора Рашникова, Виктора Вексельберга, Геннадия Тимченко, Саида Керимова, Андрея Костина, говорится в уведомлении, опубликованном британским правительством.

Если раньше в списке указывались их конкретные должности на момент введения санкций и некоторые принадлежащие им активы, то теперь используются обобщенные и "обезличенные" формулировки. Основная мотивировка санкций теперь – общий для всех статус "вовлеченного лица" (involved person), поддерживающего действия российского правительства и извлекающего из этого выгоду.

Содержание самих санкционных ограничений в отношении перечисленных лиц осталось неизменным (заморозка активов и запрет на оказание трастовых услуг).

Великобритания Геннадий Тимченко Виктор Вексельберг Саид Керимов Виктор Рашников Аркадий Ротенберг Андрей Костин
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