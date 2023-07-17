Еврокомиссия начнет антимонопольную проверку Microsoft из-за интеграции Teams и Office

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия на следующей неделе планирует начать углубленную проверку в отношении Microsoft Corp. в связи с жалобами на нарушение правил конкуренции за счет привязки приложения Teams к программам Office.

Это будет первая углубленная проверка для Microsoft в Европе с 2008 года, пишет Financial Times.

По словам информированных источников, Microsoft предлагала пойти на уступки, чтобы снять опасения антимонопольных органов, однако эти действия не убедили регуляторов. Формальные обвинения могут быть выдвинуты в отношении компании уже этой осенью, говорят источники.

Жалобу на Microsoft подал корпоративный мессенджер Slack, конкурирующий с Teams, в 2020 году. По мнению компании, которая теперь принадлежит Salesforce Inc., объединение Teams с программами Office, включая текстовый редактор Word и таблицы Excel, позволяет Microsoft использовать доминирующее положение на рынке подобных программ для получения конкурентного преимущества в сегменте корпоративных мессенджеров.

Источники отметили, что переговоры между Microsoft и Еврокомиссией продолжаются, однако шансы избежать начала углубленной проверки крайне малы.

"Мы продолжаем сотрудничать с комиссией в рамках её расследования и открыты к прагматичным решениям, которые помогут устранить опасения и помочь клиентам", - говорится в сообщении Microsoft.