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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

The Times сообщила, что глава МИД Британии может стать министром обороны

The Times сообщила, что глава МИД Британии может стать министром обороны
Фото: Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли может сменить Бена Уоллеса на посту министра обороны, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные источники. Уоллес недавно заявил, что решил уйти с поста и из политики.

Источники издания говорят, что Клеверли может быть близок к переходу в Минобороны, а Энн-Мари Тревельян - ныне министр по делам Индо-Тихоокеанского региона - может сменить его на посту главы МИД.

Среди других возможных кандидатов также называются младший министр по вопросам безопасности Том Тугендхат, лидер палаты общин Пенни Мордонт, замминистра обороны Джеймс Хиппи и главный секретарь Казначейства Джон Глен.

Ожидается, что премьер-министр Риши Сунак проведет перестановки в кабинете министров в сентябре.

Уоллес в июне сообщил Сунаку, что в сентябре он уйдет из Минобороны и не будет участвовать в следующих выборах.

Следующие парламентские выборы в Великобритании пройдут в январе 2025 года.

МИД Минобороны Риши Сунак Великобритания Джеймс Клеверли Бен Уоллес Энн-Мари Тревельян
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