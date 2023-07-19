Рейтинг одобрения британского премьер-министра упал до 25%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения главы британского правительства Риши Сунака достиг рекордного минимума с момента, как он занял этот пост - 25%, сообщает Sky News со ссылкой на результаты опроса YouGov. Это на 6 п.п. меньше, чем в июне.

Еще 65% опрошенных работу премьера не одобряют.

Последний опрос проводился 13-14 июля среди 2151 гражданина Великобритании.

Среди сторонников консерваторов работу Сунака одобряют 47% и не одобряют 45%. В июне поддержка избирателей тори у него была сильнее - 51% против 40% не одобряющих.

Сунак стал главой британских консерваторов и вступил в должность премьер-министра Великобритании в конце октября 2022 года.