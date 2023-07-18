Госдеп пытается сгладить реакцию КНР на предстоящее пребывание тайваньского чиновника в США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США назвал рутинными предстоящие транзитные остановки в Соединенных Штатах замглавы администрации Тайваня Лай Циндэ.

В Госдепе подтвердили The Hill, что Лай Циндэ совершит остановки в Соединенных Штатах по пути в Парагвай и обратно, охарактеризовав их "рутинными с учетом расстояния", пишет издание.

В сообщении говорится, что Вашингтон "объяснил Пекину, что у него нет причин слишком остро реагировать на этот транзит или использовать его в качестве предлога для провокационных действий в проливе или для вмешательства в выборы на Тайване".

Ранее о транзитных остановках в США Лай Циндэ, который является также кандидатом на должность главы администрации от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня на выборах 2024 года, сообщила журналистам внешнеполитическая структура острова.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в связи с этим, что Китай "решительно выступает против любых форм официальных обменов между Соединенными Штатами и Тайванем, а также против того, чтобы "Соединенные Штаты в любой форме попустительствовали поддержке сторонников "независимости Тайваня"" и их сепаратистских действий".

По словам дипломата, Пекин уже уведомил об этом американскую сторону.

В апреле текущего года по транзитной схеме США посетила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая летала с визитами в Гватемалу и Белиз. В ходе остановки в США по пути на родину ее принял спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

МИД КНР охарактеризовал встречу как "серьезное нарушение принципа "одного Китая" (...), что наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, заявив официальный протест.

В апреле 2022 года Тайвань посетила Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера палаты представителей.

Это привело к резкому обострению китайско-американских отношений. В ответ на визит Пелоси Китай провел в шести районах вокруг Тайваня серию военных учений с боевыми стрельбами и пусками ракет.