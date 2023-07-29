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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Байден поручил выделить до $345 млн на военную помощь Тайваню

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден распорядился предоставить помощь Тайваню в сфере обороны на сумму до $345 млн, сообщает Белый дом.

"Я делегирую госсекретарю полномочия (...) распорядиться о выделении до $345 млн на оборонную продукцию и услуги по линии Минобороны, а также на военную подготовку с целью оказания помощи Тайваню", - говорится в меморандуме Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", который воспрещает параллельно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя. В свою очередь власти США заявляют о приверженности сохранению статус-кво на Тайване и выступают против односторонних изменений его любой из сторон.

Джо Байден США Тайвань
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