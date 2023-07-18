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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Американец без разрешения пересек демаркационную линию на границе двух Корей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Северокорейские пограничники задержали гражданина США, который во время туристической экскурсии незаконно перешел из Южной Кореи на территорию КНДР в районе демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.

"Гражданин США во время обзорной экскурсии по Объединенной зоне безопасности, которая является частью демилитаризованной зоны, разделяющей два корейских государства, без разрешения пересек демаркационную линию и перешел из Южной Кореи в КНДР", - информирует британский телеканал Sky News со ссылкой на командование ООН, которое обеспечивает охрану в этом районе.

"Мы полагаем, сейчас он находится под стражей в Северной Корее. Мы работаем с нашими партнерами из Корейской народной армии над тем, чтобы урегулировать этот инцидент", - отмечается в сообщении командования ООН.

Личность человека и мотивы поступка пока остаются неизвестными, отмечает Sky News.

Пханмунджом - район на границе Южной Кореи и КНДР. Он является местом, включающим в себя комплекс зданий для проведения переговоров по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова в демилитаризованной зоне. Территория, на которой расположен Пханмунджом, называется Объединенной зоной безопасности.

КНДР США ООН Южная Корея
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