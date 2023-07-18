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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Американец, без разрешения пересекший границу между двумя Кореями, оказался военным

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Гражданин США, который ранее во вторник пересек демаркационную линию на границе двух Корей и, вероятно, был задержан в КНДР, является американским военнослужащим, сообщает CBS News со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По их данным, речь идет о рядовом Трэвисе Кинге. Его освободили из военной тюрьмы в Южной Корее, после чего он должен был покинуть территорию этой страны. Однако уже в аэропорту американец сумел смешаться с толпой, а затем - присоединился к группе туристов, следовавшей к демилитаризованной зоне. Оказавшись близ границы, Кинг сумел добраться до территории КНДР.

Ранее во вторник сообщалось, что гражданин США без разрешения пересек демаркационную линию и перешел из Южной Кореи в КНДР в районе демилитаризованной зоны в Пханмунджоме во время обзорной экскурсии. Предположительно, он находится под стражей в Северной Корее.

Пханмунджом - район на границе Южной Кореи и КНДР. Он является местом, включающим в себя комплекс зданий для проведения переговоров по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова в демилитаризованной зоне. Территория, на которой расположен Пханмунджом, называется Объединенной зоной безопасности.

В Южной Корее находится американский воинский контингент, насчитывающий десятки тысяч военнослужащих.

КНДР США Южная Корея
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