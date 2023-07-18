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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды

В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды
Фото: Pablo Esparza/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На юге Франции во вторник температура воздуха поднялась до самого высокого за всю историю наблюдений уровня, сообщает французская метеорологическая служба.

Так, в департаменте Арьеж воздух впервые за историю метеонаблюдений прогрелся до 40,6 градуса по Цельсию. Рекордная температура зафиксирована и в Ренно на Корсике - 38,3 градуса по Цельсию.

В Италии также регистрируют рекорды. В Риме во вторник пал установленный в июне прошлого года рекорд в 40,7 градуса по Цельсию: температура воздуха достигла 41,8 градуса.

По сообщениям европейских СМИ, в испанской Каталонии также установлен температурный рекорд. Температура воздуха поднялась выше 45 градусов по Цельсию. Предыдущим рекордом считался показатель в 43,8 градуса по Цельсию, его зарегистрировали в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что во Всемирной метеорологической организации (ВМО) во вторник предупредили, что температура выше 40 градусов по Цельсию продержится во многих регионах мира на протяжении нескольких дней.

"Температура в Северной Америке, Азии и в северной Африке, а также в Средиземноморье будет выше 40 градусов по Цельсию продолжительное количество дней на этой неделе", - говорится в заявлении ВМО.

Франция Италия
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