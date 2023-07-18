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Всемирная метеорологическая организация прогнозирует 40-градусную жару во многих частях мира

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует 40-градусную жару во многих частях мира
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) во вторник предупредили, что температура выше 40 градусов по Цельсию продержится во многих регионах мира на протяжении нескольких дней.

"Температура в Северной Америке, Азии и в северной Африке, а также в Средиземноморье будет выше 40 градусов по Цельсию продолжительное количество дней на этой неделе", - приводят западные СМИ выдержки из заявления ВМО.

"И хотя основное внимание сосредоточено на максимальных дневных температурах, ночные температуры представляют наибольшие риски для здоровья людей", - отмечается в нем.

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Между тем, в большинстве европейских стран жители во вторник столкнулись с аномально жаркой погодой. В Италии службы здравоохранения предупредили о повышенной опасности из-за погоды в десятках городов страны. Самая высокая температура в стране - на Сардинии и Сицилии, столбик термометра в ряде районов поднялся выше 45 градусов по Цельсию.

Итальянские СМИ отмечают, что во вторник в Италии зафиксирован самый высокий за год уровень потребления электроэнергии, что связано, в частности с использованием кондиционеров.

В Испании также установилась чрезвычайно жаркая погода, на северо-востоке страны и на Майорке готовятся к рекордно высокой температуре воздуха на этой неделе. Жителей предупреждают о риске лесных пожаров.

В ряде европейских стран, в том числе в Греции и Швейцарии, уже бушуют природные пожары, которые быстро распространяются из-за сухой погоды.

В десяти департаментах Франции во вторник объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. На Корсике температура поднялась выше 41 градуса по Цельсию, в большинстве коммун Восточных Пиреней столбик термометра не опускается ниже 40 градусов по Цельсию.

Жители некоторых штатов США продолжают бороться с жаркой погодой, в столице штата Аризона, Финиксе, во вторник, как ожидается, будет вновь побит температурный рекорд - выше 43,4 градуса по Цельсию. Более недели в городе фиксируют рекордные показатели.

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