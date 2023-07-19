Два военнослужащих Сирии ранены в результате авиаударов Израиля по объектам в Дамаске
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Израильские истребители нанесли удары по целям в столице Сирии ночью в среду, двое солдат получили ранения, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.
Военный источник сообщил агентству, что удар был нанесен с Голанских высот.
Отмечается, что сирийские средства ПВО сбили "большую часть" ракет.
Тем не менее, по данным агентства, объектам, подвергшимся авиаударам, был нанесен "материальный ущерб".