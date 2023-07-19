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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Два военнослужащих Сирии ранены в результате авиаударов Израиля по объектам в Дамаске

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Израильские истребители нанесли удары по целям в столице Сирии ночью в среду, двое солдат получили ранения, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Военный источник сообщил агентству, что удар был нанесен с Голанских высот.

Отмечается, что сирийские средства ПВО сбили "большую часть" ракет.

Тем не менее, по данным агентства, объектам, подвергшимся авиаударам, был нанесен "материальный ущерб".

Израиль Дамаск
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